Топ-6 бесполезных дел по дому, на которые вы зря тратите время

Большинство из нас каждую неделю с нетерпением ждёт выходных, чтобы расслабиться, встретиться с друзьями и просто отдохнуть. Но ответственные хозяйки держат в голове ещё и мысль, что в расписании запланирована уборка. Казалось бы, не так уж много предстоит сделать. Но, начав, некоторые совершенно случайно могут на домашние хлопоты потратить целую субботу, а то и все выходные. Почему так получается? Выяснилось, что многие женщины убивают время на вещи, не несущие особой пользы. Облегчите себе жизнь и не делайте больше необходимого. Рассказываем, от каких домашних забот давно уже пора отказаться.

6. Чистка абсолютно всех овощей перед готовкой

Чистить абсолютно все овощи перед готовкой совсем не нужно. Фото © Shutterstock

Наученные мамами и бабушками, многие из нас каждый раз перед готовкой начинают не только мыть, но и тщательно чистить овощи. Если вы не собираетесь использовать одну только морковку, представьте, сколько на всё уйдёт времени. Однако оказывается, что педантичный подход совсем не обязателен. В кожуре, от которой мы так старательно пытаемся избавиться каждый раз, есть огромное количество витаминов и полезных микроэлементов. В следующий раз попробуйте сэкономить время и просто хорошенько вымойте овощи, но кожуру оставьте. Вы обязательно заметите, что вкус блюда только улучшился.

5. Усердие при мытье чайников и кофеварок

Как-то так получилось, что нас научили до ужаса бояться белого налёта, что образовывается на стенках чайников и кофеварок. Однако не всё так страшно на самом деле. Накипь в чайнике не появляется быстро, чтобы постоянно тереть его и включать это занятие в список домашней рутины. А ситуация с кофе похожа на овощи. Заядлые кофеманы отмечают, что его остатки на стенках кофеварки только делают напиток вкуснее. Так что и тут драить часто не стоит. Пожалейте себя и сэкономьте немного времени.

4. Глажка постельного белья

Гладить постельное бельё тоже вовсе не нужно. Фото © Shutterstock

Следующим по бесполезности домашним делом оказывается глажка постельного белья. Согласитесь, процесс достаточно долгий и нервный. Если прогладить наволочки для подушек ещё не так сложно, то пододеяльники и простыни могут отнять несколько часов драгоценной жизни. Простой совет: не заморачивайтесь и прекращайте убивать время. Стоит просто сложить бельё слегка влажным — под собственной тяжестью оно выпрямится и не "распухнет". Если же вам принципиально держать в шкафу постельное бельё без складок, достаточно расстелить его на кровати, спрыснуть водой из распылителя и провести рукой по складке — она исчезнет.

3. Протирание мытой посуды полотенцем

Насмотревшись зарубежных фильмов, в которых главные герои часто вытирают или ополаскивают посуду после мытья, наши хозяйки тоже начали так делать. Но эта привычка несёт в себе больше вреда, чем пользы. Помимо того что это дополнительная работа, которая отнимает время, так ещё вы "размазываете" все живущие на полотенце микроорганизмы по чистой посуде. Либо используйте одноразовые полотенца (а это лишь пустой перевод денег и бумаги), либо бросайте это бесполезное занятие совсем.

2. Наведение порядка на полках с нижним бельём

Наводить порядок на полках с нижним бельём — пустая трата времени. Фото © Shutterstock

Мы уже знаем, что для счастливой жизни нужны порядок и красота внутри полок и шкафов. Занятие это поможет не только расслабиться и побороть стресс, но и не допустить беду в жилище. Но заниматься раскладкой нижнего белья или носков регулярно совсем не обязательно. Вы всё равно при первом взаимодействии наведёте на полке хаос. Так что достаточно после стирки просто аккуратно стопкой сложить бельё, чтобы зря не тратить бесценное время. Есть дела и приятнее.

1. Глажка штор и тюля