Армейский гороскоп: Каким будет октябрь 2022 года для военных всех знаков зодиака

Главным астрономическим событием октября 2022 года станет солнечное затмение 25 октября. Конкретно это явление будет особенным, потому что произойдёт в самом начале путешествия Солнца по зодиакальному знаку Скорпион. С точки зрения мифологии и древнекитайской истории это затмение несёт всему человечеству весьма тревожные знаки, рассказал астролог Сергей Безбородный. Эксперт по чтению звёзд заметил, что не пытается кого-то запугать, а лишь учитывает объективные факторы, не обращать внимание на которые нельзя.

Влияние этого затмения на тревожность, на психику, на человеческую рефлексию весьма высоко. Поэтому весь октябрь можно разделить на "до" и "после". "До" — это практически весь месяц пройдёт, когда в воздухе будет ощущаться нарастание напряжения, а "после" — это когда затмение уже случится и тот негатив, который выхлопнется в этот момент, он, конечно же, отравит последние числа октября Сергей Безбородный Астролог, эксперт по чтению звёзд

Удачные и сложные дни октября 2022 года

Октябрь в этот раз будет проверять людей на прочность, и этой проверке нужно соответствовать. Особое внимание Безбородный предлагает обратить на вторник, 4 октября, когда Луна максимально приблизится к Земле. Такое положение естественного спутника нашей планеты приведёт к техническим сбоям, а люди будут недовольны тем, как у них всё происходит в жизни, будут искать виноватых. 7–8 октября станет полегче, поскольку 9 октября полнолуние принесёт надежды на скорейшее улучшение. Удачным станет 17 октября, когда многие люди сумеют договориться друг с другом о том, что для них важно.

Солнечное затмение 25 октября камня на камне не оставит от многих проектов, и 29 октября Луна снова приблизится к Земле, при этом это будет пятый лунный день, несчастливый. К вечеру Луна перейдёт в зодиакальный знак Козерога, где она тоже себя не очень хорошо чувствует, поэтому, пожалуй, 29 октября, суббота, — даже более трудный день, чем день затмения 25 октября, вторник Сергей Безбородный Астролог, эксперт по чтению звёзд

Армейский гороскоп для Овна на октябрь 2022 года

У Овнов хорошие перспективы по службе на октябрь 2022-го: какие бы трудные задачи не ставило командование или руководство, представители стихии Огня "берут под козырёк и отвечают "Есть!". Овны не станут дискутировать, вступать в пререкания или обсуждения актуальности поставленной задачи, а начнут её решать. Настрой на работу и карьеру у Овнов, что служат Отечеству, будет в хорошем смысле боевой. Семейные отношения станут той сферой, где возникнут некоторые трудности. Здесь нужно не забывать про мудрость и проявлять снисходительность.

Супружеская гармония, которая в октябре этого года то ли под влиянием вот этих вот приближений Луны, то ли под влиянием затмения, может как-то расстроиться. Здесь общих рецептов не существует, в каждой паре всё сугубо индивидуально. Желаем Овнам не доводить ситуацию до такого сложного момента, после которого мириться бывает уже трудно. То есть надо вовремя останавливаться в любом конфликте, не переходя некие запретные линии, за которыми уже никак Сергей Безбородный Астролог, эксперт по чтению звёзд

Знак зодиака Телец: гороскоп на октябрь 2022-го

У этих представителей стихии Земли в октябре 2022 года в плане любви, рождения и воспитания детей всё будет хорошо. Некоторые Тельцы в наступающем месяце познают радость долгожданного родительства. "Октябрь для Тельцов в этот раз месяц вполне позитивный", — спрогнозировал Безбородный.

Гороскоп на октябрь 2022-го для знака зодиака Близнецы

У рождённых под знакам зодиака Близнецы в октябре намечаются хорошие поездки, которые принесут удовольствие. "Всю программу по командировке Близнецы выполнят на отлично, то есть не останется ни одной нерешённой задачи". Вся удача этих представителей стихии Воздуха во втором осеннем месяце будет связана с перемещениями.

Главный совет Близнецам — не сидеть на одном месте. По поводу одиноких Близнецов, которые могут желать кого-нибудь встретить, найти пару, честно скажем, в октябре вряд ли это получится. Поэтому мы советуем всем Близнецам ценить и беречь тех любимых людей, которые уже есть рядом. Ну а если вы пока ещё свою вторую половинку не встретили, будем надеяться, что эта встреча произойдёт в ноябре или декабре этого года Сергей Безбородный Астролог, эксперт по чтению звёзд

Астропрогноз на октябрь 2022-го для Рака

Для Раков октябрь 2022 года будет сложным месяцем. Эти представители водной стихии хотят добиться больших успехов сразу во всём, и, как обычно бывает, когда хочешь во всём, не получается ни в чём. Отсюда вывод: Ракам не надо распыляться, следует сосредоточиться на решении посильных задач. "Не ставьте перед собой какие-то большие цели, чтобы потом не огорчаться, что вы не успели, не смогли их достичь". Лучше прожить октябрь тихо-спокойно, поскольку затмение 25-го числа в Скорпионе затронет как раз знаки зодиака тригона Воды.

Затмение как раз ставит ограничитель на успехи и достижения Раков в различных областях. Ещё намечается некий конфликт у Раков с управляющими организациями, осуществляющими коммунально-бытовое обслуживание. Опять-таки этого всего, в принципе, можно избежать, если конфликт окажется неизбежным, постарайтесь не усугублять его до судебного этапа Сергей Безбородный Астролог, эксперт по чтению звёзд

Лев: гороскоп на октябрь 2022-го от Сергея Безбородного

Для носителей знака зодиака Лев октябрь 2022 года станет месяцем встреч, новых знакомств, особенно будет кипеть жизнь в Сети. На форумах, в мессенджерах эти представители огненной стихии будут активно общаться, создавать новую команду вокруг себя. Однако не всё так радужно: у Львов могут возникнуть проблемы с финансами. Рождённые под этим знаком зодиака всегда хотят быть щедрыми и иметь возможность делать широкие жесты. Поэтому когда с деньгами не всё благополучно, Львы могут задепрессовать.

Постарайтесь умерить свой пыл и контролировать бюджет Сергей Безбородный Астролог, эксперт по чтению звёзд

Астрологический прогноз на октябрь 2022 года для знака зодиака Дева

Для Дев октябрь станет лучшим месяцем 2022-го с точки зрения повышения материального уровня. Это вполне заслуженно, правда, многое сразу уйдёт родственникам, ожидающим помощи. Ещё эти люди стихии Земли — спортивные фавориты октября. "Если вы действительно активны в спорте, то вся надежда команды на вас. Не отказывайтесь от выступлений, от участия в соревнованиях, поскольку велик шанс, что вы в них одержите победу — и командную, и в индивидуальном зачёте".

Гороскоп для знака зодиака Весы на октябрь 2022-го

У Весов в октябре 2022 года будет замечательно складываться личная жизнь — наступит редкий момент полной гармонии. Одинокие представители воздушной стихии тоже будут чувствовать себя вполне комфортно — понимают, что сейчас побыть одному — лучшее из возможного. "Поездки, командировки, отдых тоже в октябре у Весов складываются удачно, а вот неприятности, точнее говоря, стагнация наблюдается в карьере". Потери работы ждать не стоит, просто не будет движения, новизны, всё будет рутинно, однообразно. Тут нужны моральный настрой и понимание того, что, если в основном работа устраивает, менять ничего не надо.

Если же эта рутина как-то совсем не удовлетворяет, то, может быть, стоит подумать о поиске нового места работы или вида деятельности Сергей Безбородный Астролог, эксперт по чтению звёзд

Прогноз на октябрь для Скорпиона от Сергея Безбородного

Скорпионы, как и Девы, — финансовые фавориты октября 2022-го. Представители стихии Воды могут разумно инвестировать заработанное, если будут аккуратны. Бонусы, о которых идёт речь, связаны не с работой, а с личной жизнью: например, можно выгодно продать имущество, доставшееся в наследство. С сослуживцами у Скорпионов возникнут серьёзные трения вплоть до того, что захочется разорвать все связи, поэтому нужно быть мудрыми как никогда.

Стрелец: гороскоп на октябрь 2022-го

Для Стрельцов октябрь 2022 года будет позитивным: они считают, что пока игра идёт на их поле. Этим представителям огненной стихии даже не нужно будет прилагать усилий, чтобы контактировать с нужными и полезными людьми.

Все придут сами, и всё будет решаться непосредственно при вашем участии, поэтому Стрельцов вполне можно поздравить. Но важное предостережение касается здоровья: то самое [солнечное] затмение именно на Стрельцов может повлиять таким образом, что к концу месяца они окажутся в больнице. <...> А не лучше ли в начале октября самим пройти обследование, диспансеризацию, посетить необходимых специалистов? Для того чтобы то, о чём мы говорим про конец месяца, про больницу, прошло бы мимо вас Сергей Безбородный Астролог, эксперт по чтению звёзд

Гороскоп на октябрь 2022-го для знака зодиака Козерог

У Козерогов октябрь пройдёт ровно, будут определённые достижения в учёбе и спорте. Слабым звеном станут родственники, особенно супруги или родители, которые будут требовать от занятых Козерогов ещё большего участия в семейной жизни. "У Козерогов всегда остро стоит вопрос управления временем, потому что они сильно загружены и иногда просто не успевают ухватить все планы".

Астропрогноз на октябрь 2022 года для Водолея

Октябрь 2022-го для рождённых под знаком зодиака Водолей будет трудным месяцем, если не сказать тяжёлым. Водолеи примут на себя наибольшее количество негативных астральных влияний, обусловленных то приближающейся, то удаляющейся Луной на фоне затмения Солнца. Представителей стихии Воздуха ждут повышенные расходы — лучше не участвовать в сделках и не совершать крупных покупок или продаж, так как все такие дела грозят серьёзными потерями. Ещё одно предупреждение касается жилья: в октябре Водолеям стоит забыть про мысли о переезде, чтобы не навлечь неприятности.

Астропрогноз на октябрь 2022-го для знака зодиака Рыбы

У носителей знака зодиака Рыбы октябрь пройдёт спокойно, влияние солнечного затмения будет минимальным. Такой ровный фон не даст значимых успехов, чем Рыбы могут быть недовольны. Этим людям водной стихии следует не ставить грандиозных планов, всё решать постепенно. "Руководствуйтесь поговоркой "Поспешишь — людей насмешишь". То есть никуда не надо спешить и торопиться. Ну и постарайтесь не доверять на 100% информации, которую вам присылают через Интернет. Старайтесь более критически относиться к получаемой через гаджеты информации", — подытожил Сергей Безбородный в астропрогнозе на октябрь 2022-го для всех знаков зодиака.