Не время выдыхать: Как правильно распрощаться с ретроградным Меркурием и выйти из тени

2 октября — не только последний день текущей недели, но и дата, когда завершится период ретроградного Меркурия. Наступит ретроградная тень, а значит, нам ещё некоторое время придётся сохранять бдительность. Как себя вести, на что обратить внимание, чему уделить время и как вообще действовать в октябре, Лайфу рассказала астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун.

Период ретроградной тени — это время, которое требуется Меркурию, чтобы вернуться на своё обычное место после окончания ретроградного движения. Меркурий управляет общением — не только личным, но и через мессенджеры и социальные сети. Кроме того, Меркурий отвечает за понимание нами информации и передачу её дальше. В период ретроградного Меркурия нормальный поток энергии меняет направление. Последствия такого изменения сказываются и в период ретроградной тени Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

В октябре 2022-го вы можете поймать себя на ощущении, что мысли застревают в голове, что вы никак не можете донести смысл своей идеи до собеседника. Коммуникация в период ретроградной тени может осложниться техническими ошибками: сбои на серверах электронной почты, в соцсетях и мессенджерах. Убедитесь, что все ваши послания дошли до адресатов, прежде чем возмущаться, что люди что-то делают или, наоборот, не делают. Особенно сложными ближайшие недели будут для тех, чья работа непосредственно связана с общением, ведением блогов, написанием статей и книг.

Если ретроградный период Меркурия — отличное время для пересмотра и переоценки опыта, то период ретроградной тени даёт возможность переосмыслить события, произошедшие во время ретроградного движения.

Используйте это время для того, чтобы подумать обо всём, что случилось с вами за прошедшие три недели, обо всём, что вы узнали за это время. Ваши размышления помогут вам составить план действий на будущее Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Вы заметите, что возникшая в период ретроградного Меркурия путаница всё ещё ощущается, поэтому не торопитесь действовать. Прежде чем принять любое решение, обдумайте его несколько раз. У вас может появиться соблазн немедленно внедрить в жизнь все те решения, которые вы приняли за время ретроградного движения, но делать это лучше постепенно, не форсировать события. Время радикальных решений ещё не пришло, подчеркнула Аделина Блэкмун.

Помните, что все те правила, которые справедливы для ретроградного Меркурия, действуют и в период ретроградной тени. Думайте, прежде чем говорить, проверяйте, насколько хорошо вас понял собеседник. Перечитайте важное сообщение несколько раз, прежде чем отправить.