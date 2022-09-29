10 фото котиков, которых так смешно нарядили, что не схватиться за живот невозможно
Лучше котика может быть только котик в крошечном костюмчике. Собрали 10 примеров, от которых можно и посмеяться, и поплакать от умиления.
"Я пчёлка, пчёлка, пчёлка. И вовсе я не кот", — ShowYourCat.
"Скажи Серсее, что это была я", — ThingOnCat.
"Ничего не знаю, я зайчик", — ShowYourCat.
"Есть у этого чёрта вайбы Гринча!" — ThingOnCat.
"Теперь у нас есть свой городской сумасшедший кот", — ShowYourCat.
"Я и мой кот оделись как Мортиша и Пагсли Аддамс", — TingfromTW.
Фото © Reddit / TingfromTW
"Мой любимый аристоКОТ", — saucepanicus.
Фото © Reddit / saucepanicus
"Нарядила кота в обезьянку. Ему идёт", — brittinea.
Фото © Reddit / brittinea
"К ливню готовы!" — ARWisHere.
Фото © Reddit / ARWisHere
"Сестра купила аксессуары для кота. Такой он бандюган, конечно", — mamabird_2.
Фото © Reddit / mamabird_2
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Reddit / mamabird_2, Twitter / ShowYourCat