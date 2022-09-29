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29 сентября, 11:50

10 фото котиков, которых так смешно нарядили, что не схватиться за живот невозможно

Лучше котика может быть только котик в крошечном костюмчике. Собрали 10 примеров, от которых можно и посмеяться, и поплакать от умиления.

"Я пчёлка, пчёлка, пчёлка. И вовсе я не кот", — ShowYourCat.

Фото © Twitter / ShowYourCat

Фото © Twitter / ShowYourCat

"Скажи Серсее, что это была я", ThingOnCat.

Фото © Twitter / ThingOnCat

Фото © Twitter / ThingOnCat

"Ничего не знаю, я зайчик", — ShowYourCat.

Фото © Twitter / ShowYourCat

Фото © Twitter / ShowYourCat

"Есть у этого чёрта вайбы Гринча!" ThingOnCat.

Фото © Twitter / ThingOnCat

Фото © Twitter / ThingOnCat

"Теперь у нас есть свой городской сумасшедший кот", — ShowYourCat.

Фото © Twitter / ShowYourCat

Фото © Twitter / ShowYourCat

"Я и мой кот оделись как Мортиша и Пагсли Аддамс", — TingfromTW.

Фото © Reddit / TingfromTW

Фото © Reddit / TingfromTW

"Мой любимый аристоКОТ", — saucepanicus.

Фото © Reddit / saucepanicus

Фото © Reddit / saucepanicus

"Нарядила кота в обезьянку. Ему идёт", — brittinea.

Фото © Reddit / brittinea

Фото © Reddit / brittinea

"К ливню готовы!" ARWisHere.

Фото © Reddit / ARWisHere

Фото © Reddit / ARWisHere

"Сестра купила аксессуары для кота. Такой он бандюган, конечно", — mamabird_2.

Фото © Reddit / mamabird_2

Фото © Reddit / mamabird_2

Миколог заметила, что костюмы Леди Гаги подозрительно похожи на грибы, и вот 10 удивительных сходств

Миколог заметила, что костюмы Леди Гаги подозрительно похожи на грибы, и вот 10 удивительных сходств

Обложка ©

Reddit / mamabird_2, Twitter / ShowYourCat

Сергей Трофимов

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