10 фото котиков, которых так смешно нарядили, что не схватиться за живот невозможно

"Я пчёлка, пчёлка, пчёлка. И вовсе я не кот", — ShowYourCat.

Фото © Twitter / ShowYourCat

"Скажи Серсее, что это была я", — ThingOnCat.

Фото © Twitter / ThingOnCat

"Ничего не знаю, я зайчик", — ShowYourCat.

Фото © Twitter / ShowYourCat

"Есть у этого чёрта вайбы Гринча!" — ThingOnCat.

Фото © Twitter / ThingOnCat

"Теперь у нас есть свой городской сумасшедший кот", — ShowYourCat.

Фото © Twitter / ShowYourCat

"Я и мой кот оделись как Мортиша и Пагсли Аддамс", — TingfromTW.

Фото © Reddit / TingfromTW

"Мой любимый аристоКОТ", — saucepanicus.

Фото © Reddit / saucepanicus

"Нарядила кота в обезьянку. Ему идёт", — brittinea.

Фото © Reddit / brittinea

"К ливню готовы!" — ARWisHere.

Фото © Reddit / ARWisHere

"Сестра купила аксессуары для кота. Такой он бандюган, конечно", — mamabird_2.