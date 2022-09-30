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30 сентября, 12:53

Путин: Мы отстроим разрушенные города и посёлки, жильё, школы и больницы

Жители Донбасса и других освобождённых территорий ощутят поддержку всей России. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая в пятницу проходит в Кремле.

Российский лидер пообещал жителям новых субъектов страны, что мы обязательно отстроим разрушенные города и посёлки, школы и больницы, театры и музеи. Кроме того, в Запорожье, Херсонщине и Донбассе будут восстановлены промышленные предприятия и заводы, вся инфраструктура, системы социального и пенсионного обеспечения, а также образования и здравоохранения.

"Конечно, будем работать над повышением уровня безопасности, вместе сделаем так, чтобы граждане в новых регионах чувствовали поддержку всего народа России, всей страны, всех республик, всех краёв и областей нашей огромной Родины", — указал Путин.

Ранее в ходе того же выступления Путин напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей, а также пообещал, что наша страна будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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