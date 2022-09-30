Путин: Мы отстроим разрушенные города и посёлки, жильё, школы и больницы

Жители Донбасса и других освобождённых территорий ощутят поддержку всей России. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая в пятницу проходит в Кремле.

Российский лидер пообещал жителям новых субъектов страны, что мы обязательно отстроим разрушенные города и посёлки, школы и больницы, театры и музеи. Кроме того, в Запорожье, Херсонщине и Донбассе будут восстановлены промышленные предприятия и заводы, вся инфраструктура, системы социального и пенсионного обеспечения, а также образования и здравоохранения.