Киевские власти пытались преступно взрастить на освобождённых территориях ненависть к России и всему русскому. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая проходит в Кремле.

По словам главы государства, Киев угрожал расправой жителям республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей во время референдумов о присоединении к РФ. В частности, украинские власти запугивали репрессиями миллионы людей, которые пришли проголосовать.

"Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал своё слово", — подчеркнул Путин.

Ранее Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам. При этом глава государства подчеркнул, что выбор жителей республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей обсуждению не подлежит.