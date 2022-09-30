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30 сентября, 12:54

Путин: Киев пытался взрастить на освобождённых территориях ненависть к РФ и всему русскому

Киевские власти пытались преступно взрастить на освобождённых территориях ненависть к России и всему русскому. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая проходит в Кремле.

По словам главы государства, Киев угрожал расправой жителям республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей во время референдумов о присоединении к РФ. В частности, украинские власти запугивали репрессиями миллионы людей, которые пришли проголосовать.

"Но несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал своё слово", — подчеркнул Путин.

Путин: Россия всегда будет помнить героев Русской весны

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Ранее Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам. При этом глава государства подчеркнул, что выбор жителей республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей обсуждению не подлежит.

Напомним, сегодня в Кремле проходит церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий. Ранее, 27 сентября, в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Их главы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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