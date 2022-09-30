Путин: Развал Советского Союза вопреки воле людей обернулся национальной катастрофой
Вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года было принято решение о развале Советского Союза, которое в результате обернулось национальной катастрофой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая проходит в Кремле.
"В 1991 году в Беловежской Пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторваны от своей родины. Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", — сказал российский лидер.
Как после революции были "кулуарно нарезаны границы" союзных республик, подчеркнул Путин, так и последние руководители СССР, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили великую страну, поставив народы перед фактом.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не стремится восстановить Советский Союз. Президент подчеркнул, что это России уже и не нужно.
LIFE / Павел Баранов