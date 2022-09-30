Путин: Развал Советского Союза вопреки воле людей обернулся национальной катастрофой

Вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года было принято решение о развале Советского Союза, которое в результате обернулось национальной катастрофой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая проходит в Кремле.

"В 1991 году в Беловежской Пуще, не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР, и люди в одночасье оказались оторваны от своей родины. Это по живому разорвало, расчленило нашу народную общность, обернулось национальной катастрофой", — сказал российский лидер.

Как после революции были "кулуарно нарезаны границы" союзных республик, подчеркнул Путин, так и последние руководители СССР, вопреки прямому волеизъявлению большинства людей на референдуме 1991 года, развалили великую страну, поставив народы перед фактом.