Боец ММА Евлоев впервые станет участником главного поединка на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев подерётся с американцем Брайсом Митчеллом в главном поединке турнира UFC Fight Night 214. Об этом сообщает ESPN.

Для Евлоева участие в главном бою на турнире UFC станет первым в карьере. Турнир пройдёт 5 ноября в Лас-Вегасе.

28-летний российский спортсмен за карьеру одержал 16 побед в ММА, не потерпев ни одного поражения. В рейтинге UFC в полулёгком весе он идёт на десятой позиции. У Митчелла — 15 выигранных поединков из 15 и девятая строчка в списке лучших бойцов дивизиона.