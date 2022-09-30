Путин: Западу не нужна Россия, она нужна россиянам
Запад не желает России свободы, ему вообще не нужна наша страна, но она нужна россиянам. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий.
"Они желают нам несвободы, хотят видеть нас колонией... Им вообще не нужна Россия, она нужна нам", — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что события на Украине заставили Запад сбросить маски. По словам главы государства, таким образом эти страны проявили своё истинное нутро.
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LIFE / Павел Баранов