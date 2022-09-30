"Мало санкций, перешли к диверсиям": Путин обвинил англосаксов во взрывах на "Северных потоках"
Путин обвинил англосаксов в диверсиях на "Северных потоках"
Президент России Владимир Путин обвинил в диверсии на "Северных потоках" англосаксов. Такое заявление он сделал на церемонии принятия в состав страны четырёх новых территорий.
"Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — сказал российский лидер.
Ранее стало известно, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.
LIFE / Павел Баранов