"Мало санкций, перешли к диверсиям": Путин обвинил англосаксов во взрывах на "Северных потоках"

Президент России Владимир Путин обвинил в диверсии на "Северных потоках" англосаксов. Такое заявление он сделал на церемонии принятия в состав страны четырёх новых территорий.

"Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока", которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры", — сказал российский лидер.