Путин: Запад утопил правду в океане фейков
Западные страны утопили правду в океане фейков, используя запредельную пропаганду по заветам Геббельса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая в пятницу проходит в Кремле.
"Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду, врут напропалую, как Геббельс: чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. Вот так и действуют по этому принципу", — отметил глава государства.
Ранее в ходе того же выступления Путин напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей, а также пообещал, что наша страна будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами.
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