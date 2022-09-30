Путин: Запад утопил правду в океане фейков

Западные страны утопили правду в океане фейков, используя запредельную пропаганду по заветам Геббельса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая в пятницу проходит в Кремле.

"Правду утопили в океане мифов, иллюзий и фейков, используя запредельно агрессивную пропаганду, врут напропалую, как Геббельс: чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. Вот так и действуют по этому принципу", — отметил глава государства.