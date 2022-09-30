Пенсионерка из Подмосковья сожгла ноги уксусом, пытаясь вылечить варикоз

В подмосковном Солнечногорске пенсионерка сожгла ноги уксусом, пытаясь избавиться от варикоза. Как сообщает mk.ru, 77-летняя женщина попала в больницу 29 сентября с сильными волдырями на нижних конечностях, а в некоторых местах даже слезла кожа.

По словам пациентки, она страдает от варикоза уже десять лет. В прошлом году пенсионерка прошла стационарное лечение и недуг перестал беспокоить, но этой осенью болезнь вернулась. Тогда жительница Подмосковья решила обратиться к народной медицине, найдя в Сети способ лечения с помощью компресса из раствора уксуса.

Однако женщина хотела избавиться от проблемы быстрее, поэтому вместо 9-процентного раствора она взяла уксусный концентрат. Результат не заставил себя ждать, но вместо лечения пенсионерка получила новые проблемы. В стационар её доставили с диагнозом "химический ожог обеих ног".