В Кремле рассказали, когда Путин может посетить новые регионы России
Песков: Путин пока не планирует посещать новые субъекты РФ
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Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы страны, но в будущем это обязательно произойдёт. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков.
"Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдёт", — отметил представитель Кремля.
При этом Песков затруднился сказать, каким будет административный статус новых субъектов. В будущем определят, войдут они в состав России как один большой регион или как отдельные.
Напомним, сегодня, 30 сентября, президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении этих территорий в состав России. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. После подписания документов президент и главы новых субъектов РФ скрепили договор рукопожатием, а в зале раздались аплодисменты и крики "Россия! Россия!".