В Кремле рассказали, когда Путин может посетить новые регионы России

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать новые регионы страны, но в будущем это обязательно произойдёт. Об этом заявил журналистам Дмитрий Песков.

"Пока нет, пока много работы предстоит, но со временем наверняка это произойдёт", — отметил представитель Кремля.

При этом Песков затруднился сказать, каким будет административный статус новых субъектов. В будущем определят, войдут они в состав России как один большой регион или как отдельные.