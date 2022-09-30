Жители Донбасса со слезами радости встретили новость о вступлении в состав РФ

Жители Луганской Народной Республики радостно встретили новость о подписании договора о вхождении региона в состав России. Сотни людей, для которых последние восемь лет были настоящим адом, смотрели обращение российского лидера Владимира Путина в прямом эфире, а после не могли сдержать эмоций.

Жительница ЛНР поделилась эмоциями в связи с присоединением республики к России. Видео © Telegram / SHOT

"Я была счастлива, когда родился ребёнок, а сегодня я счастлива, потому что возвращаюсь в Россию", — поделилась эмоциями в связи с присоединением к России жительница ЛНР.

Остальные граждане также с неподдельной радостью встречают исторический этап в жизни республики. В приподнятом настроении сегодня жители не только ЛНР, но и ДНР, а также Запорожской и Херсонской областей. На праздничных мероприятиях слышны овации и российский государственный гимн.

"Это такой трогательный момент! Донбасс возвращается домой. Мы знаем, какой ценой нам это досталось, потому что все наши братья, мужья, сыновья сейчас стоят на позициях и защищают наш Донбасс. Эмоции переполняют", — отметила жительница ДНР.