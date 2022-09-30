Семак рассказал, за счёт чего "Ростову" удаётся идти в чемпионате России без поражений

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак перед матчем 11-го тура чемпионата России против "Ростова" заявил, что сопернику удаётся идти без поражений в РПЛ благодаря хорошей организации, обороне и стандартным положениям. Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

"За счёт чего "Ростов" ещё не проигрывал в чемпионате? Хорошая организация, команда хорошо обороняется, здорово использует стандартные положения. Отношение ребят и тренерского штаба к матчам, настрой, самоотдача — всё это позволяет находиться вверху турнирной таблицы", — сказал Семак.

Встреча между "Зенитом" и "Ростовом" в чемпионате России состоится в воскресенье, 2 октября, на "Газпром-арене" в Северной столице. Начало игры — в 16:30 по московскому времени.