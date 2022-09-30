Медведев — о присоединении новых территорий: Великая Россия возрождается!

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что великая Россия возрождается. Таким образом он прокомментировал в телеграм-канале подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Лайф ранее уже сообщал, что президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. После подписания документов президент и главы новых субъектов РФ скрепили договор рукопожатием.