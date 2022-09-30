Путин: Россия сделает всё, чтобы привести в чувство горячие головы западных элит

Российские власти сделают всё необходимое для того, чтобы привести в чувство горячие головы западных элит. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий в Кремле.

"Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает всё для того, чтобы привести в чувство такие горячие головы. Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счёте обречена", — сказал он.

По словам Путина, Запад пытается выпутаться из очередного клубка противоречий, стараясь сломать Россию и другие государства, которые выбирают суверенный путь развития. И всё это делается для того, чтобы грабить чужие богатства и за этот счёт "затыкать свои дыры", добавил президент РФ.