Путин: Западная диктатура приобретает черты сатанизма

Западная диктатура направлена против всех обществ, она уже приобретает черты сатанизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем", — сказал глава государства на церемонии включения в состав России четырёх новых территорий.

По словам президента, диктатура полностью отрицает человека, в ней происходит ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы, она приобретает черты откровенного сатанизма.