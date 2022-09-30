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30 сентября, 13:22

Путин: Западная диктатура приобретает черты сатанизма

Западная диктатура направлена против всех обществ, она уже приобретает черты сатанизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем", — сказал глава государства на церемонии включения в состав России четырёх новых территорий.

По словам президента, диктатура полностью отрицает человека, в ней происходит ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы, она приобретает черты откровенного сатанизма.

Президент РФ назвал одну из причин многовековой русофобии западных элит

Президент РФ назвал одну из причин многовековой русофобии западных элит

Ранее Путин назвал бредом "порядок, основанный на правилах", предлагаемых Западом. Президент задался вопросом, откуда они взялись, кто вообще видел эти правила и кто их согласовывал.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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