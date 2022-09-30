Путин: Под прицелом США находятся все страны, в том числе соседи РФ по СНГ

Под прицелом Соединённых Штатов находятся все страны, включая ближайших соседей России — страны СНГ. Такое заявление в ходе выступления на церемонии включения в состав страны четырёх новых территорий сделал президент РФ Владимир Путин.

"У них под прицелом находятся все, в том числе наши ближайшие соседи — страны СНГ. Вместе с тем Запад явно им уже давно выдаёт желаемое за действительное", — сказал российский лидер.

Затевая санкционный блицкриг против РФ, продолжил он, США думали, что смогут построить весь мир по своей команде, но позднее выяснилось, что такая радужная перспектива приходится по нраву далеко не всем странам. Разве что "законченным политическим мазохистам и поклонникам других нетрадиционных форм международных отношений", подчеркнул Путин.