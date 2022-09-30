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30 сентября, 13:15

"Совсем спятили?": Путин заявил, что Россия не потерпит отмену традиционных семейных ценностей

Путин: Для России неприемлемо навязывание детям извращений, ведущих к деградации

Россия не потерпит навязывания извращений детям, отмену традиционных семейных ценностей и понятия "родитель номер 1, номер 2 и номер 3". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо "мамы" и "папы" был "родитель номер 1, номер 2, номер 3"? Совсем спятили уже? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию?" — задался вопросами глава государства на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.

Путин: Западу не нужна Россия, она нужна россиянам

Путин: Западу не нужна Россия, она нужна россиянам

Ранее Путин заявил, что Россия отстроит разрушенные города и посёлки, жильё, школы и больницы. Кроме того, в Запорожье, на Херсонщине и в Донбассе будут восстановлены промышленные предприятия и заводы, вся инфраструктура, системы социального и пенсионного обеспечения, а также образования и здравоохранения.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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