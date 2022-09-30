"Совсем спятили?": Путин заявил, что Россия не потерпит отмену традиционных семейных ценностей

"Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, вместо "мамы" и "папы" был "родитель номер 1, номер 2, номер 3"? Совсем спятили уже? Разве мы хотим, чтобы в наших школах с начальных классов навязывали извращения, которые ведут к деградации и вымиранию?" — задался вопросами глава государства на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.