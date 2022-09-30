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30 сентября, 13:15

Путин: Напечатанными долларами и евро никого не накормишь и не обогреешь

Для того чтобы накормить и обогреть людей в мире, нужны продовольствие и энергоносители, а доллары и евро здесь бессильны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий.

"Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, накормить этими бумажками нельзя. Всё это важно, о чём я говорю, но не менее важно и то, о чём только что было сказано, — бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно", — заявил российский лидер.

Путин назвал обещания НАТО не расширяться на восток "грязным обманом"

Путин назвал обещания НАТО не расширяться на восток "грязным обманом"

Ранее Путин назвал бредом "порядок, основанный на правилах", предлагаемых Западом. По его словам, это сплошные обман, двойные или уже тройные стандарты.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев

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