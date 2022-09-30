Путин: Напечатанными долларами и евро никого не накормишь и не обогреешь

Для того чтобы накормить и обогреть людей в мире, нужны продовольствие и энергоносители, а доллары и евро здесь бессильны. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий.

"Людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, накормить этими бумажками нельзя. Всё это важно, о чём я говорю, но не менее важно и то, о чём только что было сказано, — бумажками никого не накормишь, продовольствие нужно", — заявил российский лидер.