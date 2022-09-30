Аксёнов: У новых территорий будет хорошая жизнь, пример Крыма это доказал
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Обложка © LIFE
Жителям освобождённых территорий нужно набраться выдержки и терпения, однако у них всё будет хорошо. Об этом заявил Лайфу глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По его словам, то, что сейчас происходит, давление, которое на них оказывается, — это несправедливое, жестокое и выходящее из ряда вон событие. Он подчеркнул, что историческая справедливость будет восстановлена, и напомнил главные слова президента страны Владимира Путина — "Своих не бросаем".
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пожелал выдержки жителям новых территорий. Видео © LIFE
"Силой разговаривать с нами бесполезно, поэтому я уверен, что всё выстроится. Всё будет нормально, у них будет нормальная жизнь, Крым показал, что это всё возможно. Поэтому всё будет по-нашему", — подчеркнул Аксёнов.
Ранее Аксёнов спрогнозировал переход спецоперации в другой статус. По его мнению, она станет контртеррористической.