Россия не позволила себя обобрать во время колониальных захватов, это и стало одной из причин многовековой русофобии западных элит. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая прошла сегодня в Кремле.

"Одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов", — сказал он.