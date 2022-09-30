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30 сентября, 13:12

Президент РФ назвал одну из причин многовековой русофобии западных элит

Путин: Россия не позволила себя обобрать во время колониальных захватов

Россия не позволила себя обобрать во время колониальных захватов, это и стало одной из причин многовековой русофобии западных элит. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая прошла сегодня в Кремле.

"Одна из причин многовековой русофобии, нескрываемой злобы этих западных элит в отношении России как раз и состоит в том, что мы не дали себя обобрать в период колониальных захватов", — сказал он.

Путин: Запад разрушает страны, несогласные сдать суверенитет в его пользу

Путин: Запад разрушает страны, несогласные сдать суверенитет в его пользу

Ранее Владимир Путин заявил, что Западу не нужна Россия, она нужна россиянам. По словам президента, западные элиты "желают нам несвободы, хотят видеть нас колонией".

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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