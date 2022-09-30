НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 13:11

Путин: России необходима консолидация всего общества

Для сохранения национальной культуры, языка, истории России необходима консолидация всего общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества", подчеркнул глава государства.

Путин заявил, что Россия не стремится восстановить Советский Союз

Путин заявил, что Россия не стремится восстановить Советский Союз

В своей речи Владимир Путин также заявил, что Запад не желает России свободы, Западу вообще не нужна наша страна, но она нужна россиянам.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров