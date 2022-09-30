Путин: России необходима консолидация всего общества

Для сохранения национальной культуры, языка, истории России необходима консолидация всего общества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Сегодня мы сражаемся, чтобы никому и никогда не пришло в голову, что Россию, наш народ, наш язык, нашу культуру можно взять и вычеркнуть из истории. Сегодня нам нужна консолидация всего общества", — подчеркнул глава государства.