НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 13:17

Путин: США создали прецедент, дважды применив ядерное оружие

Америка — единственная в мире страна, которая дважды применила ядерное оружие против другого государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий.

"США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент", — подчеркнул Путин.

Путин назвал обещания НАТО не расширяться на восток "грязным обманом"

Путин назвал обещания НАТО не расширяться на восток "грязным обманом"

Также президент заявил, что западные страны утопили правду в океане фейков. Путин отметил, что они используют запредельную пропаганду по заветам Геббельса.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров