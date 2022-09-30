Путин: США создали прецедент, дважды применив ядерное оружие
Америка — единственная в мире страна, которая дважды применила ядерное оружие против другого государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий.
"США — единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. Кстати говоря, создали прецедент", — подчеркнул Путин.
Также президент заявил, что западные страны утопили правду в океане фейков. Путин отметил, что они используют запредельную пропаганду по заветам Геббельса.
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LIFE / Павел Баранов