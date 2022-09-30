Президент РФ Владимир Путин назвал расизмом русофобию, которая распространяется сейчас по всему миру. Об этом он заявил, выступая на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.

"Чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру? Чем, как не расизмом, является безапелляционная убеждённость Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура — это непререкаемый образец для всего мира, "кто не с нами, тот против нас" — странно даже всё это звучит", — отметил глава государства.