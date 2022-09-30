Путин назвал расизмом русофобию, которая распространяется сейчас по всему миру
Президент РФ Владимир Путин назвал расизмом русофобию, которая распространяется сейчас по всему миру. Об этом он заявил, выступая на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.
"Чем, как не расизмом, является русофобия, распространяемая сейчас по всему миру? Чем, как не расизмом, является безапелляционная убеждённость Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура — это непререкаемый образец для всего мира, "кто не с нами, тот против нас" — странно даже всё это звучит", — отметил глава государства.
А ранее президент назвал одну из причин многовековой русофобии западных элит: по его мнению, это произошло, так как Россия не позволила себя обобрать во время колониальных захватов.