Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

Российский лидер Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении этих территорий в состав России.

Путин и главы новых субъектов РФ на церемонии подписания договоров. Видео © LIFE

Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. После подписания документов президент и главы новых субъектов РФ скрепили договор рукопожатием. В это время в зале раздались аплодисменты и крики "Россия! Россия!". До этого глава государства выступил с речью о принятии новых территорий в состав страны. Он подчеркнул, что присоединение связано с желанием самих граждан жить в РФ. По словам президента, жители по "культуре, вере, традициям, языку" близки нам.

Напомним, что сегодня у Кремля также пройдёт митинг-концерт в честь воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.