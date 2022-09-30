Путин сравнил политику Запада с "ядовитыми плодами" из Нагорной проповеди

Политика Запада, словно "ядовитые плоды" из Нагорной проповеди, отравляет людей по всему миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: "По плодам их узнаете их". И эти ядовитые плоды уже, очевидно, люди, не только в нашей стране, во всех странах, в том числе и для многих людей на Западе", — сказал глава государства.

По словам президента, диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран.