Путин закончил "георгиевскую речь" в Кремле словами "За нами правда, за нами Россия!"

Президент России Владимир Путин закончил своё выступление в Кремле на церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий словами "За нами правда, за нами Россия!".

"Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда, за нами Россия!" — сказал лидер нашей страны.