Путин закончил "георгиевскую речь" в Кремле словами "За нами правда, за нами Россия!"
Президент России Владимир Путин закончил своё выступление в Кремле на церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий словами "За нами правда, за нами Россия!".
"Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда, за нами Россия!" — сказал лидер нашей страны.
Ранее Владимир Путин назвал расизмом русофобию, которая распространяется сейчас по всему миру. Президент указал на безапелляционную убеждённость Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура — это непререкаемый образец для всего мира.
LIFE / Павел Баранов