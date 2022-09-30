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30 сентября, 13:30

Путин закончил "георгиевскую речь" в Кремле словами "За нами правда, за нами Россия!"

Президент России Владимир Путин закончил своё выступление в Кремле на церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий словами "За нами правда, за нами Россия!".

"Сегодня этот выбор делаем мы, сделали граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей. Они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда, за нами Россия!" — сказал лидер нашей страны.

Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

Путин подписал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ

Ранее Владимир Путин назвал расизмом русофобию, которая распространяется сейчас по всему миру. Президент указал на безапелляционную убеждённость Запада в том, что его цивилизация, неолиберальная культура — это непререкаемый образец для всего мира.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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