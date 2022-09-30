США 30 сентября объявят о новых санкциях против РФ из-за присоединения четырёх субъектов
Соединённые Штаты Америки 30 сентября объявят о новых антироссийских санкциях из-за вступления в состав страны четырёх новых территорий. Об этом сообщил журналист телеканала NBC Петер Александер, ссылаясь на представителя администрации Джо Байдена.
"Администрация Байдена, как ожидается, сегодня утром ответит на попытку России присоединить части Восточной Украины, объявив о "новых экономических издержках", то есть санкциях", — написал он в "Твиттере".
Напомним, сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин подписал договоры о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Торжественная церемония прошла в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца. После подписания документов президент и главы новых субъектов РФ скрепили договор рукопожатием.
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