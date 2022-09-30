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30 сентября, 13:39

Путин: Россия борется за справедливый и свободный путь

Россия сегодня ведёт борьбу за своё историческое будущее, а также за справедливый и свободный путь, заявил президент страны Владимир Путин в ходе церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий. Он подчеркнул, что диктат и деспотизм должны навсегда остаться в прошлом. При этом он отметил, что "как раньше" в мире уже не будет.

"Сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь прежде всего для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убеждён, страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна, мы должны перевернуть эту позорную страницу", — подчеркнул Путин.

Он также отметил необратимость начавшегося слома западной гегемонии и подчеркнул, что поле битвы, на которое "нас позвала судьба и история", — это битва за наш народ и за большую историческую Россию.

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Также Путин заявил, что западная диктатура направлена против всех обществ, она уже приобретает черты сатанизма. По словам президента, диктатура полностью отрицает человека, в ней происходит ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы, она приобретает черты откровенного сатанизма.

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LIFE / Павел Баранов

Анатолий Симоненко

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