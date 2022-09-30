После подписания документов о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предстоит серьёзная работа по формированию органов власти в этих четырёх субъектах и выбору парламентов. Об этом рассказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после церемонии подписания договоров.

Матвиенко рассказала, что последует за подписанием документов о принятии новых субъектов. Видео © LIFE

"[Предстоит серьёзная работа], чтобы граждане, они сегодня уже россияне, наши сограждане, чтобы они почувствовали, что они защищены, что государство о них заботится. Теперь, в соответствии с нашей конституцией, им полагаются все социальные выплаты, все льготы, всем категориям, заработные платы", — сказала председатель верхней палаты парламента.

Матвиенко добавила, что огромная работа предстоит по восстановлению жилья, больниц, школ, работы социальных служб — всей инфраструктуры для жизни людей. Она подчеркнула, что это очень непростая задача, ведь ВСУ и наёмники с 2014 года бомбили жилые кварталы.

"У них ничего святого. И, конечно, большая разруха. Это надо всё восстановить, и мы это обязательно сделаем, у меня нет никаких сомнений. И средства найдём, и человеческие ресурсы. Но нужно на всё время", — сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что главное сделано: жители освобождённых территорий проявили свою волю, придя на референдумы, несмотря на угрозы, провокации и обстрелы, и Россия поддержала их решение. Подписание договоров о вступлении этих регионов в состав РФ — историческое событие, подчеркнула Матвиенко.