Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Прокуратура Москвы открыла специальную горячую линию по вопросам частичной мобилизации, она будет работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Прокуратуре Москвы организована специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Горячая линия будет работать круглосуточно", — сказано в записи.

Позвонить можно по многоканальному телефону 8 (495) 951-71-97 по будням с 9:00 до 18:00, а также по номеру 8 (495) 955-97-32. Кроме того, действует телефон дежурного прокурора 8 (495) 951-81-68 по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.