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30 сентября, 13:59

Прокуратура Москвы открыла горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Прокуратура Москвы открыла специальную горячую линию по вопросам частичной мобилизации, она будет работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Прокуратуре Москвы организована специальная горячая линия по вопросам исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации. Горячая линия будет работать круглосуточно", — сказано в записи.

Позвонить можно по многоканальному телефону 8 (495) 951-71-97 по будням с 9:00 до 18:00, а также по номеру 8 (495) 955-97-32. Кроме того, действует телефон дежурного прокурора 8 (495) 951-81-68 по будням с 18:00 до 9:00 и в нерабочие дни.

Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников призванных граждан

Минобороны РФ открыло горячую линию для родственников призванных граждан

Ранее Лайф сообщал, что Минобрнауки запустило для студентов горячую линию о частичной мобилизации. Телефон: 8 (800) 222-55-71, добавочные 1 и 2. Работать она будет круглосуточно.

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Объясняем.рф

Артур Лапсаков

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