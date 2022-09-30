ЕК призвала запретить выдачу виз россиянам по заявкам из третьих стран

Европейская комиссия рекомендует странам Евросоюза не принимать от россиян заявки на визы, поданные в третьих странах. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

"Многие россияне выехали из России в соседние страны, где они могут обратиться в консульства государств ЕС для оформления запросов на визы. В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах", — сказала она, представляя обновлённые инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам.