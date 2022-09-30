ЕК призвала запретить выдачу виз россиянам по заявкам из третьих стран
Европейская комиссия рекомендует странам Евросоюза не принимать от россиян заявки на визы, поданные в третьих странах. Об этом сообщила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.
"Многие россияне выехали из России в соседние страны, где они могут обратиться в консульства государств ЕС для оформления запросов на визы. В инструкциях мы говорим о том, что страны ЕС не должны принимать заявки на шенгенские визы от граждан РФ, находящихся в третьих странах", — сказала она, представляя обновлённые инструкции странам ЕС по выдаче виз россиянам.
По её словам, россияне должны оформлять необходимые документы в своей стране. Исключения составляют визы по гуманитарным или семейным причинам, а также визы для журналистов.
Ранее стало известно, что Финляндия с 30 сентября закрыла границу для россиян. Как отметили в МИД страны, данное решение направлено на то, чтобы полностью предотвратить российский туризм и связанный с ним транзит. Напомним, что Парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами, о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
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