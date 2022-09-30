Названы страны, голосовавшие против возвращения России в элитный дивизион ЧМ по хоккею
Украина, Латвия, Литва, Эстония и Великобритания проголосовали против того, чтобы сборные России и Белоруссии после снятия отстранения играли в сильнейшем дивизионе чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Решение о возвращении сборных России и Белоруссии в элитный дивизион было принято на полугодовом конгрессе ИИХФ в турецком Белеке. За это проголосовали 98 делегатов из 119, десять человек (по два представителя от Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Великобритании) были против, 11 — воздержались.
Сборная России по хоккею уже пропустила чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Также наша команда не сможет принять участие в следующем первенстве, которое пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года в Риге и Тампере.
Ранее Лайф сообщал, что ИИХФ в конце февраля отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Также нашу страну лишили права проведения взрослого и молодёжного чемпионатов мира в 2023 году. В середине марта национальную команду на два года отстранили от участия в Евротуре.
ФХР