Названы страны, голосовавшие против возвращения России в элитный дивизион ЧМ по хоккею

Украина, Латвия, Литва, Эстония и Великобритания проголосовали против того, чтобы сборные России и Белоруссии после снятия отстранения играли в сильнейшем дивизионе чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Решение о возвращении сборных России и Белоруссии в элитный дивизион было принято на полугодовом конгрессе ИИХФ в турецком Белеке. За это проголосовали 98 делегатов из 119, десять человек (по два представителя от Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Великобритании) были против, 11 — воздержались.