США ввели визовые санкции против 910 российских и белорусских граждан
Госдепартамент Соединённых Штатов в рамках новых антироссийских санкций ввёл визовые ограничения против 910 граждан, включая представителей российских и белорусских военных кругов. Информация об этом опубликована на сайте Минфина США.
"Госдепартамент также принимает меры по введению визовых ограничений в отношении 910 лиц, включая представителей военных округов России и Белоруссии, а также российских "прокси", действующих в удерживаемых РФ районах Украины", — указано в документе ведомства.
Также на странице Минфина сообщается, что США ввели санкции против Совета Федерации РФ. Целью рестрикций является "государственное образование", указано в обновлённом списке офиса по контролю за иностранными активами американского Минфина. Ограничения в отношении верхней палаты парламента РФ введены потому, что она представляет собой политическое подразделение, агентство или инструмент правительства. Также под санкциями оказались депутаты Госдумы, которых ранее миновали подобные меры.
Ранее Лайф рассказывал, что Британия и США ввели санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Так, ей закрыт въезд в Соединённое Королевство, а также будут заморожены все активы в случае их обнаружения. Ограничительные меры были введены против ряда россиян после подписания президентом РФ Владимиром Путиным договоров о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
ТАСС / Фадеичев Сергей