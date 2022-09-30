США ввели визовые санкции против 910 российских и белорусских граждан

Госдепартамент Соединённых Штатов в рамках новых антироссийских санкций ввёл визовые ограничения против 910 граждан, включая представителей российских и белорусских военных кругов. Информация об этом опубликована на сайте Минфина США.

"Госдепартамент также принимает меры по введению визовых ограничений в отношении 910 лиц, включая представителей военных округов России и Белоруссии, а также российских "прокси", действующих в удерживаемых РФ районах Украины", — указано в документе ведомства.

Также на странице Минфина сообщается, что США ввели санкции против Совета Федерации РФ. Целью рестрикций является "государственное образование", указано в обновлённом списке офиса по контролю за иностранными активами американского Минфина. Ограничения в отношении верхней палаты парламента РФ введены потому, что она представляет собой политическое подразделение, агентство или инструмент правительства. Также под санкциями оказались депутаты Госдумы, которых ранее миновали подобные меры.