Британия ввела запрет на поставки в Россию около 700 важных для экономики товаров
Власти Великобритании ввели запрет на поставки в Россию около 700 важных для экономики товаров. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на МИД Соединённого Королевства.
"Великобритания вводит запрет на экспорт около 700 товаров, которые играют ключевую роль в промышленных и технологических возможностях России", — говорится в материале.
Также британцы намереваются запретить Москве доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний.
Ранее Лайф рассказывал, что Британия и США ввели санкции против главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Так, ей закрыт въезд в Соединённое Королевство, а также будут заморожены все активы в случае их обнаружения. Ограничительные меры были введены против ряда россиян после подписания президентом РФ Владимиром Путиным договоров о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
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