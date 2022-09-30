Британия ввела запрет на поставки в Россию около 700 важных для экономики товаров

Власти Великобритании ввели запрет на поставки в Россию около 700 важных для экономики товаров. Об этом сообщает агенство Reuters со ссылкой на МИД Соединённого Королевства.

"Великобритания вводит запрет на экспорт около 700 товаров, которые играют ключевую роль в промышленных и технологических возможностях России", — говорится в материале.