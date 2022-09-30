Трансляцию речи Путина на уличных медиаэкранах увидело свыше 11,6 млн человек
Прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина в Кремле в связи с вхождением четырёх новых территорий в состав РФ на уличных экранах посмотрело 11,6 миллиона жителей страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании Maer, которая занималась организацией медиакампании.
Уличная онлайн-трансляция прошла на цифровых экранах в городах-миллионниках. Среди них Москва, Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск и другие. Владелец Maer Константин Майор отметил, что доверие организовывать такие медиакампании говорит о признании высокого качества работы и технологической мощи медиахолдинга.
"Мы проделали невероятную работу, чтобы оповестить как можно больше россиян, возможно, о самых судьбоносных решениях этого года. А для кого-то и всей жизни. Обратная связь была колоссальной. Мы получили огромное количество откликов. Зрители трансляции рассказывали, как скидывали друзьям фотографии медиафасадов с цитатами президента, публиковали снимки в соцсетях", — рассказал Майор журналистам.
В ходе речи на церемонии принятия в состав РФ четырёх новых территорий Путин заявил, что Россия борется за справедливый и свободный путь. Президент также отметил необратимость начавшегося слома западной гегемонии и подчеркнул, что поле битвы, на которое "нас позвала судьба и история", — это битва за наш народ и за большую историческую Россию. Вместе с тем Путин в очередной раз призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам.
Пресс-служба Maer