Трансляцию речи Путина на уличных медиаэкранах увидело свыше 11,6 млн человек

Прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина в Кремле в связи с вхождением четырёх новых территорий в состав РФ на уличных экранах посмотрело 11,6 миллиона жителей страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании Maer, которая занималась организацией медиакампании.

Уличная онлайн-трансляция прошла на цифровых экранах в городах-миллионниках. Среди них Москва, Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Нижний Новгород, Челябинск и другие. Владелец Maer Константин Майор отметил, что доверие организовывать такие медиакампании говорит о признании высокого качества работы и технологической мощи медиахолдинга.

"Мы проделали невероятную работу, чтобы оповестить как можно больше россиян, возможно, о самых судьбоносных решениях этого года. А для кого-то и всей жизни. Обратная связь была колоссальной. Мы получили огромное количество откликов. Зрители трансляции рассказывали, как скидывали друзьям фотографии медиафасадов с цитатами президента, публиковали снимки в соцсетях", — рассказал Майор журналистам.