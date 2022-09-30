"Охватывала очень много обстоятельств": Георгиевскую речь Путина сравнили с Мюнхенской

Член Общественной палаты Москвы, политолог Александр Асафов сравнил сегодняшнюю речь президента России Владимира Путина в Кремле с Мюнхенской. Слова эксперта приводит пресс-служба ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

"Речь президента охватывала очень много обстоятельств нашей жизни — исторический фундамент происходящего, отсылки к нашей ценностной картине мира и обозначение окружающих нас геополитических условий, в которых кроется причина происходящего, в том числе те деструктивные действия, которые предпринимаются против нашей страны. Я думаю, что эту речь по своему историческому значению можно будет сравнить с Мюнхенской или Валдайской", — отметил Асафов.

По его словам, выступление президента можно расценивать в качестве призыва к другим странам о необходимости решать насущные проблемы не силой, обманом и подлостью. Однако, насколько посыл российского лидера будет услышан Западом, неизвестно. При этом политолог убеждён, что Путин и главы новых субъектов РФ не ждут какой-либо реакции от других стран, поскольку самое главное в этом мероприятии — это то, что жители освобождённых территорий проголосовали за будущее вместе с Россией.