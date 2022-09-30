Волонтёр Народного фронта рассказал о беспрецедентной поддержке России в Харьковской области

Россию любят и поддерживают не только в республиках Донбасса, Запорожье и на Херсонщине, но и в соседствующей с ними Харьковской области. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал волонтёр и сотрудник пресс-службы Народного фронта, который посещал этот регион и достаточно глубоко знаком с настроением его жителей. Сегодня он пришёл на большой митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда" в поддержку включения в состав России четырёх новых регионов и абсолютно уверен, что пятого региона в этом списке не хватает.