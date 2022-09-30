Волонтёр Народного фронта рассказал о беспрецедентной поддержке России в Харьковской области
Россию любят и поддерживают не только в республиках Донбасса, Запорожье и на Херсонщине, но и в соседствующей с ними Харьковской области. Об этом корреспонденту Лайфа рассказал волонтёр и сотрудник пресс-службы Народного фронта, который посещал этот регион и достаточно глубоко знаком с настроением его жителей. Сегодня он пришёл на большой митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда" в поддержку включения в состав России четырёх новых регионов и абсолютно уверен, что пятого региона в этом списке не хватает.
Волонтёр Народного фронта рассказал о беспрецедентной поддержке России в Харьковской области. Видео © LIFE
"Я был в Харьковской области с гуманитарной миссией и хочу сказать, что 95% всех людей, которые там находятся, поддерживают то, что делает Россия, и хотят быть вместе с Россией", — заявил Александр.
Собеседник Лайфа признался, что праздник по поводу сегодняшнего исторического события омрачает боль за город Купянск, который оказался на грани гуманитарной катастрофы, когда туда зашли ВСУ.
"Мы оказывали населению помощь, возили гуманитарку старикам, многодетным семьям. Но сейчас, когда туда вошли вэсэушники, там началась гуманитарная катастрофа", — добавил он.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей, а также пообещал, что наша страна будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами.
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