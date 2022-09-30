Слуцкий уличил Зеленского в желании развязать прямой конфликт между РФ и НАТО
Слуцкий: Слова Зеленского о заявке в НАТО звучат как приглашение альянса к конфликту
Президент Украины Владимир Зеленский, сказавший о заявке на вступление в НАТО в ускоренном режиме, по сути дела, пригласил альянс к прямому военному конфликту с Россией. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам", — сказал депутат.
Слуцкий подчеркнул, что у Киева сейчас есть один путь — сложить оружие и вернуться за стол переговоров. Только тогда, считает парламентарий, "поток кровавых жертв киевского режима" прекратится.
Ранее сегодня Владимир Зеленский заявил, что Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Как недавно это сделали Швеция и Финляндия, то есть без подготовительного этапа в виде ПДЧ. Стоит отметить, что сегодня вечером с неким обращением выступит генсек альянса Йенс Столтенберг.
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