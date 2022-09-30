Слуцкий уличил Зеленского в желании развязать прямой конфликт между РФ и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, сказавший о заявке на вступление в НАТО в ускоренном режиме, по сути дела, пригласил альянс к прямому военному конфликту с Россией. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Заявление Зеленского о заявке Украины на вступление в НАТО в ускоренном порядке звучит как приглашение альянсу вступить в прямой военный конфликт с Россией. То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам", — сказал депутат.