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30 сентября, 15:19

Дату последнего боя в карьере Фёдора Емельяненко объявят в ноябре

Американский промоушен смешанных единоборств Bellator в ноябре объявит дату последнего в карьере поединка россиянина Фёдора Емельяненко и назовёт имя его соперника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

"Планируем объявить о последнем бое в карьере Фёдора Емельяненко в ноябре", — сообщили в Bellator.

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Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

В октябре 2021 года в Москве в главном поединке турнира Bellator 269 Емельяненко нокаутировал в первом раунде бывшего бойца UFC американца Тимоти Джонсона. Всего на счету 46-летнего спортсмена 40 побед и шесть поражений за карьеру, ещё один поединок был признан несостоявшимся.

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Getty Images / Masashi Hara

Роман Фейгин

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