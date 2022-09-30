Дату последнего боя в карьере Фёдора Емельяненко объявят в ноябре

Американский промоушен смешанных единоборств Bellator в ноябре объявит дату последнего в карьере поединка россиянина Фёдора Емельяненко и назовёт имя его соперника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

"Планируем объявить о последнем бое в карьере Фёдора Емельяненко в ноябре", — сообщили в Bellator.

Фёдор Емельяненко выступает в MMA с 2000 года. Он является четырёхкратным чемпионом мира в смешанных единоборствах в тяжёлом весе, четырёхкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.