Участница митинга-концерта на Красной площади: Русский человек ничего не боится
Русский человек не боится ни санкций со стороны США, ни агрессии со стороны НАТО. В этом корреспондента Лайфа заверила посетительница митинга-концерта на Красной площади в поддержку включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Посетительница концерта на Красной площади рассказала, боится ли реакции Запада на присоединение к России четырёх территорий. Видео © LIFE
"Русский человек кого-то боится? Не смешите. Нет никакого страха. Мы никого не боимся, правда за нами, я вполне серьёзно так считаю", — заявила собеседница Лайфа.
Она добавила, что в её семье есть мужчины, которым может прийти повестка в рамках частичной мобилизации, и намекнула, что отговаривать их не придётся: все готовы исполнить долг перед Родиной.
27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. А сегодня, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо) подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей, а также пообещал, что наша страна будет защищать свою землю и своё население всеми силами и средствами.
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