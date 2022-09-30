Участница митинга-концерта на Красной площади: Русский человек ничего не боится

Русский человек не боится ни санкций со стороны США, ни агрессии со стороны НАТО. В этом корреспондента Лайфа заверила посетительница митинга-концерта на Красной площади в поддержку включения в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Посетительница концерта на Красной площади рассказала, боится ли реакции Запада на присоединение к России четырёх территорий. Видео © LIFE

"Русский человек кого-то боится? Не смешите. Нет никакого страха. Мы никого не боимся, правда за нами, я вполне серьёзно так считаю", — заявила собеседница Лайфа.