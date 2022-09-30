Канада ввела санкции против членов семей Пескова, Шувалова, Чемезова
Канада расширила санкции против РФ. В новом списке из 43 человек оказались в том числе члены семей пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова и гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.
В частности, санкции введены против Татьяны Навки, Елизаветы и Николая Песковых, Александра и Сергея Чемезовых, Ольги, Евгения и Марины Шуваловых.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. После этого США, Великобритания и Канада ввели санкции против ряда россиян, в чёрном списке оказалась и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
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