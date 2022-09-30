Канада ввела санкции против членов семей Пескова, Шувалова, Чемезова

Канада расширила санкции против РФ. В новом списке из 43 человек оказались в том числе члены семей пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы "ВЭБ.РФ" Игоря Шувалова и гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.