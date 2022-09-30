"Для них Украина — враг": Депутат назвал абсолютно выстраданным решение жителей Донбасса о вступлении в РФ
Депутат Исаев назвал выстраданным решение народов Донбасса присоединиться к РФ
Жители Донбасса и освобождённых территорий выстрадали решение о воссоединении с Россией. Об этом заявил РИА ФАН первый заместитель председателя фракции "Единая Россия", депутат Госдумы РФ Андрей Исаев. Он отметил, что во время его поездок в ДНР и ЛНР в этом году он слышал только один вопрос: "Когда вы нас к себе возьмёте?".
"Совершенно очевидно, что люди никаким образом не связывают свою судьбу с Украиной, для них Украина — это враг, это тот, кто обстреливал их территории, убивал женщин, детей, разрушал инфраструктуру, те, кто пытался навязать свою власть. Для них Украина — это нацисты. Люди Донбасса ощущают себя частью Русского мира", — подчеркнул Исаев.
По его словам, люди понимают, что Украина — разорённая страна с отсутствующей экономикой и разрушенной инфраструктурой. Также он подчеркнул, что Незалежная должна будет выплатить многомиллиардные долги за поставляемое в кредит оружие. По этим причинам, пояснил Исаев, люди связывают будущее развитие Донбасса исключительно с Россией.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении четырёх субъектов в состав РФ.
ТАСС / Сергей Фадеичев