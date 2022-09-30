"Для них Украина — враг": Депутат назвал абсолютно выстраданным решение жителей Донбасса о вступлении в РФ

Жители Донбасса и освобождённых территорий выстрадали решение о воссоединении с Россией. Об этом заявил РИА ФАН первый заместитель председателя фракции "Единая Россия", депутат Госдумы РФ Андрей Исаев. Он отметил, что во время его поездок в ДНР и ЛНР в этом году он слышал только один вопрос: "Когда вы нас к себе возьмёте?".

"Совершенно очевидно, что люди никаким образом не связывают свою судьбу с Украиной, для них Украина — это враг, это тот, кто обстреливал их территории, убивал женщин, детей, разрушал инфраструктуру, те, кто пытался навязать свою власть. Для них Украина — это нацисты. Люди Донбасса ощущают себя частью Русского мира", — подчеркнул Исаев.