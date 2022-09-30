Названы лекарства, которые должны быть в "осенней" домашней аптечке

Есть ряд необходимых препаратов, которые должны быть в аптечке осенью. Об этом в интервью "Вечерней Москве" сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. По её словам, первым делом нужно положить соль для согревающих ванночек.

"Морская будет лучше, но обычная тоже должна быть в такой ситуации. Если вы вдруг заболели, у вас промокли ноги, то соль поможет согреться. Её нужно использовать следующим образом: на один-два литра воды необходима одна столовая ложка соли", — отметила медик.

Солевые ванночки, по словам Лапы, помогают при ревматологических заболеваниях и хронических инфекциях, которые, как правило, обостряются осенью. Также в аптечку нужно не забыть положить жаропонижающие и противовоспалительные препараты. Они пригодятся при простуде и головной боли. Кроме того, в аптечке важно иметь сорбент. К примеру, это может быть активированный уголь. Он помогает вывести из организма токсины, а ещё снижает температуру.