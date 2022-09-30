Буквально лечит сердце: Учёные раскрыли неожиданную способность "гормона любви"

Американские учёные из Мичиганского университета в ходе исследования выяснили, что окситоцин может восстановить сердце после инфаркта. Свои выводы биологи опубликовали в Frontiers in Cell and Developmental Biology.

Известно, что у рыбок данио и человека окситоцин способствует формированию привязанности, стимулирует лактацию и сокращение матки у женщин, а также эякуляцию, транспорт спермы и выработку тестостерона у мужчин. Учёные провели исследование, в ходе которого узнали, что этот нейрогормон стимулирует стволовые клетки, полученные из внешнего слоя сердца, а также способствует развитию кардиомиоцитов — мышечных клеток, отвечающих за сердечные сокращения.

Как правило, кардиомиоциты после сердечного приступа погибают в больших количествах. Причём у рыбок данио сердце восстанавливается даже при повреждении четверти тканей. Это происходит благодаря активности кодирующего гена окситоцина, которая увеличивается при повреждении сердца рыбок. Но блокирование рецептора к окситоцину не позволяет клеткам органа рыбок и человека регенерировать. Так, если биологи вычислят эффективность "гормона любви" в организме, то его станут использовать для частичного восстановления сердечной мышцы у людей после инфарктов.