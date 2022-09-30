Британия и США ввели санкции против главы ЦБ Набиуллиной

В связи с этим в отношении Набиуллиной применены ограничительные меры в виде запрета на въезд в Великобританию и заморозки её активов в случае их обнаружения. Также глава ЦБ РФ попала в список санкций американского Минфина, о чём сообщила пресс-служба ведомства. Ограничительные меры были введены против ряда россиян после подписания президентом РФ Владимиром Путиным договоров о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.