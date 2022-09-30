Британия и США ввели санкции против главы ЦБ Набиуллиной
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Британские власти приняли решение ввести санкции в отношении главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Правительства Великобритании.
"Эльвира Набиуллина является вовлечённым лицом, <...> поскольку Набиуллина получает выгоду от Правительства России или оказывает ему поддержку, работая на Правительство России в качестве председателя Центрального банка РФ", — говорится в сообщении.
В связи с этим в отношении Набиуллиной применены ограничительные меры в виде запрета на въезд в Великобританию и заморозки её активов в случае их обнаружения. Также глава ЦБ РФ попала в список санкций американского Минфина, о чём сообщила пресс-служба ведомства. Ограничительные меры были введены против ряда россиян после подписания президентом РФ Владимиром Путиным договоров о включении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.
Ранее сообщалось, что США 30 сентября объявят о новых санкциях против РФ. Таким образом Белый дом намерен ответить на присоединение новых четырёх территорий к России.