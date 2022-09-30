"Единая Россия" откроет отделения партии в новых субъектах РФ

"Мы откроем в каждом новом субъекте региональные отделения "Единой России". Наряду с гуманитарной миссией, которую партия с первых дней СВО проводит в Донбассе и на освобождённых территориях, мы уже реализуем там ряд партийных проектов. Принимаем в свои ряды жителей этих территорий", — приводит его слова пресс-служба политсилы.

Турчак подчеркнул, что впереди ещё много работы и необходимо прежде всего обеспечить безопасность жителей новых регионов и интеграцию во всех сферах. Он отметил, что Россия рада возвращению этих территорий и не даст их в обиду. Сегодня РФ стала больше, и в этом заслуга президента страны Владимира Путина и бойцов на передовой, военнослужащих народной милиции, добровольцев и волонтёров, а также всех жителей, указал секретарь генсовета ЕР.