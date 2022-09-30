"Единая Россия" откроет отделения партии в новых субъектах РФ
"Единая Россия" намерена открыть отделения в каждом из четырёх новых субъектов РФ, которые сегодня вошли в состав страны. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
"Мы откроем в каждом новом субъекте региональные отделения "Единой России". Наряду с гуманитарной миссией, которую партия с первых дней СВО проводит в Донбассе и на освобождённых территориях, мы уже реализуем там ряд партийных проектов. Принимаем в свои ряды жителей этих территорий", — приводит его слова пресс-служба политсилы.
Турчак подчеркнул, что впереди ещё много работы и необходимо прежде всего обеспечить безопасность жителей новых регионов и интеграцию во всех сферах. Он отметил, что Россия рада возвращению этих территорий и не даст их в обиду. Сегодня РФ стала больше, и в этом заслуга президента страны Владимира Путина и бойцов на передовой, военнослужащих народной милиции, добровольцев и волонтёров, а также всех жителей, указал секретарь генсовета ЕР.
"Этот день мы приближали, как могли", — заключил Турчак.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о включении четырёх субъектов в состав РФ.
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