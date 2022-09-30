В ГД предложили ограничить посторонним доступ на школьные территории во время занятий

Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили незамедлительно принять меры по повышению уровня безопасности образовательных учреждений в РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, направленного на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Согласно обращению, депутаты считают необходимым запретить нахождение посторонних на территориях учебных образовательных учреждений во время проведения занятий. Вместе с тем предлагается оградить здания забором 2,5–3 метра, причём ворота для прохода на протяжении всего учебного дня должны быть заперты изнутри. Закрывать их необходимо за 30 минут до начала уроков, а открывать — после окончания основных занятий, когда ученики уже расходятся по домам, считают депутаты. Также указывается, что родительские собрания должны проводиться только вечером без присутствия детей. Соответствующие меры, считают Сухарев и Каргинов, необходимо ввести ввиду недавней трагедии в одной из школ Ижевска.