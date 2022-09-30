В ГД предложили ограничить посторонним доступ на школьные территории во время занятий
Депутаты Сухарев и Каргинов предложили запретить доступ посторонним на школьные территории
Депутаты Госдумы Иван Сухарев и Сергей Каргинов предложили незамедлительно принять меры по повышению уровня безопасности образовательных учреждений в РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, направленного на имя вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.
Согласно обращению, депутаты считают необходимым запретить нахождение посторонних на территориях учебных образовательных учреждений во время проведения занятий. Вместе с тем предлагается оградить здания забором 2,5–3 метра, причём ворота для прохода на протяжении всего учебного дня должны быть заперты изнутри. Закрывать их необходимо за 30 минут до начала уроков, а открывать — после окончания основных занятий, когда ученики уже расходятся по домам, считают депутаты. Также указывается, что родительские собрания должны проводиться только вечером без присутствия детей. Соответствующие меры, считают Сухарев и Каргинов, необходимо ввести ввиду недавней трагедии в одной из школ Ижевска.
Напомним, утром 26 сентября в школе № 88 Ижевска произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали ученики, педагоги и сотрудники школы. По последним данным, погибло 17 человек, в том числе 11 детей и шесть взрослых. В одном из классов полицейские обнаружили тело преступника: он покончил с собой. Стрелявшим оказался Артём Казанцев 1988 года рождения. Он местный житель и выпускник этого образовательного учреждения. При себе у него было два пистолета и 20 обойм с патронами с красной надписью "Ненависть". Известно, что убийца состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.
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